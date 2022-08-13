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Diyarbakır gündem: Ergani'de "Macera Parkı"nda çalışmalar sürüyor

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Diyarbakır gündem: Ergani'de 'Macera Parkı'nda çalışmalar sürüyor

Edinilen Diyarbakır haberine göre Ergani ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan "Macera Park"ta çalışmalar devam ediyor.

Ergani ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan "Macera Park"ta çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sanayi Mahallesi'nde projelendirilen 8 bin metrekarelik alana kazandırılacak parkta aileler için piknik masası, çocuklar ve engelliler için oyun grupları, parkurlar ve bankların bulunacağı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, çalışmaları devam eden Macera Park'ı geleceğe umutla bakan çocuklara ve gençlere armağan edeceklerini ifade etti.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

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