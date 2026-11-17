Diyarbakır Ergani'de kamyonete çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akşam saatlerinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kamyonet sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ergani-Diyarbakır karayolunun kırsal Kömürtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 57 AAJ 093 plakalı otomobil, 27 BCT 890 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Azize Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Keklik'in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.