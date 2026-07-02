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Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Çermik'i ziyaret etti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Çermik'i ziyaret etti
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çermik ilçesinde Kaymakam, Emniyet Amirliği ve Belediye Başkanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında görüştü.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gökduman, Çermik Kaymakamı Adem Karataş'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüştü.

Daha sonra İlçe Emniyet Amirliğine geçen Gökduman, ardından Çermik Belediyesine ziyarette bulundu.

Gökduman, burada Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
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