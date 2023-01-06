DİYARBAKIR - Elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kayı köyünde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Şakir Keskin (55) akıma kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elektrik direğinden indirilen Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel