Diyarbakır-Elazığ kara yolunda etkili sis görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Bazı sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentin bir bölümünde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Sis, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Bazı sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA