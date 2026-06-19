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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırsal Dere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, ağaçlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünün yangın müdahale araçları ile Eğil ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangına müdahale etti.

Yerleşim yerinden uzak olan yangın söndürüldü.

Ekiplerle yangın bölgesine gelen Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AA muhabirine, yangının büyümeden kontrol altına alındığını ve soğutma çalışması yapıldığını söyledi.

Seydaoğlu, "Dere Mahallemizde yaklaşık 120 dönümü etkileyen alanda örtü yangını meydana geldi. Yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alan yandı." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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