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Diyarbakır Eğil'de nefes borusuna mandalina kaçan öğrenci Heimlich ile kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde teneffüste mandalina yiyen 1'inci sınıf öğrencisinin nefes borusuna mandalina parçası kaçtı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel'in Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde nefes borusuna mandalina parçası kaçan 1'inci sınıf öğrencisini, müdür yardımcısı Deniz Yücel uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. 1'inci sınıf öğrencisinin, teneffüste yediği mandalina parçası nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Yücel'in zamanında müdahalesiyle öğrenci kurtuldu.

O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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