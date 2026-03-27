Diyarbakır Devlet Tiyatrosu perdesini gözler için değil, kalpler için de açıyor

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, hayata geçirdiği "Kalpten Kalbe Tiyatro Buluşması" ile perdesini sadece gözler için değil, kalpler için de açıyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 2025-2026 tiyatro sezonunda ekim ayında perdelerini sanatseverlere açtı.

Yeni sezonda Pervin Ünalp'in yazdığı "Aşkın Sen Hali" adlı oyunla prömiyer yaparak seyirciyle buluşan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Orhan Asena Sahnesi'nde zengin bir yerli ve yabancı oyun seçkisi sunmayı sürdürüyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sezonda tüm sahnelerinde birbirinden seçkin oyunlarla sanatseverleri ağırlamayı sürdürürken, sosyal sorumluluk projeleriyle de gönülleri fethediyor.

Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile sevgi evlerinde kalan çocuklar için de tiyatro oyunu sergileyen Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, görme engelli çocukları da tiyatroyla buluşturuyor.

Tiyatronun herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hayata geçirilen "Kalpten Kalbe Tiyatro Buluşması"nda tiyatro sanatçıları ile görme engelli çocukları Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde ikinci kez okuma tiyatrosuyla buluşturdu.

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Gülen İpek Abalı'nın kaleme aldığı "Çocuk Ülkesi" adlı oyunu sesli betimlemeyle dinledi.

Öğrenciler, sanatçıların seslendirdiği karakterleri ve sahneleri hayal dünyalarında canlandırdı.

Şubat ve mart ayında iki tiyatro oyununu yaklaşık 100 görme engelli çocukla buluşturan projeyle Türkiye genelindeki tüm görme engelli çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

"Tüm görme engellilerin katılımını sağlayacak bir çalışma başlattık"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı ve tiyatro sanatçısı Semih Algül, AA muhabirine, kurumda ulaştırma görevlisi olarak görev yapan personelin görme engelli çocuğundan etkilenerek böyle bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Algül, görme engelli çocukların hayatlarına bir şeyler katmak istediklerini ifade ederek, sanatçılarla birlikte tiyatronun ritmini ve enerjisini dezavantajlı çocukların zihninde canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Göz yerine gönül ile görülen bir oyun sergilediklerini anlatan Algül, "Şubat ayında deneme amacıyla bu projeyi hayata geçirdik ve oyun bittikten sonra çocuklarla sohbet ettik. Bize çok mutlu olduklarını, çok eğlendiklerini anlattılar." dedi.

Algül, bu anlamlı projenin Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun öncülüğünde pilot bölge olarak Diyarbakır'da başlatıldığını vurgulayarak, "Genel Müdürlüğümüzle Türkiye'deki tüm görme engellilerin katılımını sağlayacak bir çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

"Burada hikayeler göz yerine kalple hissediliyor"

Algül, tiyatronun güçlü bir sanat olduğunu dile getirerek, "Normal bir tiyatro izlendiğinde seyirci oyun bitene kadar gözleriyle ve duyu organlarıyla aktif şekilde takip ediyor, algılarını ve hislerini buna göre yönlendiriyor. Buradaki fark ise tiyatronun göz yerine kalple de görülebilen bir sanat olduğunu göstermektir." diye konuştu.

"Burada hikayeler göz yerine kalple hissediliyor. Burada herhangi bir oyun oynama yok, tamamen ses ve duyguyla o çocuklara dokunabilmek, hissedebilmelerini sağlamak var." ifadelerini kullanan Algül, amaçlarının görsel yerine işitsel bir şov oluşturmak olduğunu kaydetti."

"Çocukların ruhlarına dokunduğumuz bir proje oldu"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncularından Eylül Aldanmaz da şu ana kadar onlarca oyunda yer aldığını belirterek, böyle bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görme engelli çocukların karşısında çok heyecanlandığını aktaran Aldanmaz, şunları söyledi:

"Çocukların ruhlarına dokunduğumuz bir proje oldu. Normal oyunlarda görüntünün ön planda olduğu bir durum söz konusu olurken, bunda ise sadece ses tonumuzla çocuklara o hissi yaşatmak bize çok farklı hissettirdi. Normal çocuk oyunlarımızda tepkiyi alabiliyoruz ama bu projede çocukların yüzlerindeki o gülümseme çok daha farklı. O kadar içten gülüyorlar ki bizi çok duygusal bir yöne sürüklediler."

"Çok güzel anlatıyorlar, biz de hayal ediyoruz"

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrencilerden Cennet Pervane (13), ilk defa tiyatroya geldiğini söyledi.

Sahneyi ve oyuncuları göremediğini ancak anlatılanları zihninde canlandırdığını anlatan Pervane, "Onlar oyunu anlatırken zihnimde canlandı. Anlatma biçimleri güzeldi. Tiyatro güzel bir şey, iyi geliyor. Günümüz çok güzel geçti, ağabey ve ablalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yusuf Kılıç (13) da tiyatroya gideceğini duyduğunda çok sevindiğini ve heyecanlandığını anlattı.

Bu tür etkinliklerin artırılmasını istediklerini ifade eden Kılıç, "Çok güzel anlatıyorlar, biz de hayal ediyoruz, canlandırıyoruz. Heyecan verici. Orayı görüyormuşuz, oradaymışız gibi hissediyoruz. Televizyonda da filmler var ancak onları canlandıramıyoruz. Tiyatroda ise anlatılanlar zihnimizde canlanıyor. Ne anlattıklarını anlıyoruz, o yüzden çok etkileyici oldu. Tiyatroyu hazırlayanlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.