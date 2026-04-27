Diyarbakır'daki Ulusal Birlik Konferansı Sonuç Bildirgesi: Sürecin Tek Taraflı ve Yavaş İlerlemesi Toplumun Umutlarının Yıkılmasına Yol Açmaktadır

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Demokratik Birlik İnisiyatifi tarafından düzenlenen Ulusal Birlik Konferansı'nın sonuç bildirgesinde çözüm sürecine ilişkin beklentiler dile getirilerek, "Sürecin tek taraflı ve yavaş ilerlemesi ve somut adımlar atılmaması, toplumun umutlarının da yıkılmasına yol açmaktadır. Sürecin toplumun umutlarıyla uyumlu olması ve amacına başarıyla ulaşması için devletin, Kürt milletinin kimliğini ve tüm haklarını temel kanunda teyit etmesi gerekmektedir" denildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğündeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı Demokratik Birlik İnisiyatifinin, Kürtler arası birliği sağlamak amacıyla Diyarbakır'da düzenlediği Ulusal Birlik Konferansı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Merkez Sur ilçesindeki Mardin Kapı'da düzenlenen basın toplantısında, Demokratik Birlik İnisiyatifi sekretaryasından Gülser Yıldırım sonuç bildirgesini okudu. Açıklamayı Kürtçe yapan Yıldırım, Orta Doğu'daki güç dengesinin değiştiği ve sınırların yeniden çizildiği bir dönüm noktasında, Kürtlerin ulusal birlik içinde hareket etmesinin önemine değindi.

Kürtlerin ancak bir araya gelerek bu kritik dönemde haklarını elde edebileceğini ve mevcut kazanımlarını koruyabileceğini söyleyen Yıldırım, "Bölgesel güçler ve rejimler arasındaki zayıflık ve çelişkilerin, bu dış güçlere zemin hazırladığı ve tüm bölgeyi, özellikle de Kürt halkının geleceğini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu süreçte, Kürt güçlerinin birlik ve beraberlik eksikliği nedeniyle Kürdistan hem tarihi fırsatlarla hem de büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Kürt halkının yüzyıllardır süregelen varoluş ve özgürlük mücadelesinde başarılı olmasının en önemli yollarından biri de ulusal birliğe ulaşmaktır. Halkımız her zaman kritik zamanlarda ulusal birliğin gerekliliğini görmüş ve başarının ancak geçmişten alınan dersler ve birlik yoluyla elde edilebileceğini bilmektedir" dedi.

"Kürtlerin arzu ettiği birlik henüz sağlanamamıştır"

Kürtler arası geçmiş yıllarda yapılan ittifaklara ilişkin hatırlatmada bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kürt ulusal birliği, sadece bugün değil her zaman Kürt şahsiyetlerinin ve liderlerinin gündeminde yer almıştır. Geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda, merhum Celal Talabani'nin çabaları sayesinde ortak ulusal birliğine yönelik girişim, Şam'da '1993 Protokolü' olarak bilinen ve Kürtler arasında büyük umut yaratan bir protokolün kamuoyuna açıklanmasına yol açmıştır. O günden bu yana birçok çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Kürtlerin arzu ettiği birlik henüz sağlanamamıştır. Yine, Sayın Öcalan'ın bu konudaki çabaları 2000'li yılların başlarından bu son döneme kadar devam etmiştir. 2013 yılında Sayın Abdullah Öcalan, Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanmasını talep ettiğinde, Sayın Mesud Barzani, bu üç Kürt liderinin adına, Kürdistan'ın her yerinden güçleri Hevler'e davet etmiştir. Bu toplantının çabaları sayesinde Kürtler ulusal birliğe çok yaklaşmıştır. Ancak dış güçlerin müdahalesi nedeniyle ulusal birlik yeniden kurulamadı."

"Devletin, Kürt milletinin kimliğini ve tüm haklarını temel kanunda teyit etmesi gerekmektedir"

Diyarbakır'da düzenledikleri konferansın katılımcılarının, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden çözüm sürecinin yasal bir aşamaya dönüştürülmesi gerektiğini ifade ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Sürecin tek taraflı ve yavaş ilerlemesi ve somut adımlar atılmaması, toplumun umutlarının da yıkılmasına yol açmaktadır. Sürecin toplumun umutlarıyla uyumlu olması ve amacına başarıyla ulaşması için devletin, Kürt milletinin kimliğini ve tüm haklarını temel kanunda teyit etmesi gerekmektedir. Ayrıca, mevcut kanunlara uygun hareket etmeli, siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve umut hakkı ile siyasi yargılamalar için gerekli kanunları derhal yürürlüğe koymalıdır. Konferansımıza katılanlar, tüm grupların, örgütlerin ve farklı siyasi partilerin ulusal birlik konusundaki son çalışmalarına, taleplerine ve açıklamalarına önem vermektedir. Halkımız bugün Kürt ulusal birliğini gerçekleştirme konusunda güçlü bir irade göstermişse, siyasi partilerin ve grupların verebileceği tek yanıt, bu birliğe doğru adımlar atmak, ortak bir duruşla birlikte çalışmak ve bireysel ve siyasi çıkarları bir kenara bırakmaktır" şeklinde konuştu.

