Diyarbakır'daki öğrenciler bursluluk sınavında büyük başarı elde etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eğitim alanında önemli başarılar elde eden Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda gösterdikleri üstün performansla gurur kaynağı oldu.

Sınavda Cihangir Samed Sönmez 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Talha Durmaz 2 yanlış yaparak 492 puan, Taha Tekin 1 boş bırakarak 494 puan, Erdoğan Umut Akay ise 1 yanlışla 495 puan alarak sınavda öne çıkan isimler oldu.

Bu sonuçlar, Diyarbakır'ın eğitim alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrenciler, gelecekteki akademik hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, bu başarılarıyla hem kendilerine hem de şehirlerine gurur yaşattı.

Diyarbakır'da eğitim kalitesinin her geçen gün yükseldiğini kanıtlayan bu başarı, bölge için de önemli bir moral kaynağı oldu. Başarılı öğrencilere destek veren aileler ve eğitimciler, bu gurur tablosunun mimarları arasında yer aldı.

Türkçe öğretmeni Kenan Demiroğlu, 5. sınıf öğrencileriyle sene boyunca sürekli bir iletişim halinde olduklarını ifade etti. Demiroğlu, "5. sınıf olduğu için onları öncelikle okul uyumunu sağlamaya çalıştık şimdi gelen öğrencilerimizle öncelikle bir aile ortam oluşturmadığı zaman başkanın gelmesi düşünülemez. Biz de öncelikle velilerimizle, öğrencilerimizle aile ilişkisi kurmaya çalıştık bu başarının gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi öğretmenlerin işbirliği içerisinde olması öğrenci velileri ile sürekli iletişim halinde olması. Teneffüslerde çözemedikleri soruları getirip beraber çözüyoruz ekstra da çözümleri yapıyoruz daha önce çıkmış olan soruları değerlendiriyoruz ve böylelikle ne yapıyoruz çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Fatma Sılgan ise, çocuklara dönem başından beri sürekli sorular çözdürdüklerini söyledi. Sılgan, "Tabi soruları çözmekte kalmıyoruz aynı zamanda sürekli soru analizleri yapıyoruz ve çocuklarımızı bu şekilde sınavlara hazırlıyoruz. Sürekli veli ile iletişim halinde çocuklarla iletişim halindeyiz ve çocukların sadece dersle alakalı değil her türlü sorunları çözümler üretmeye çalışıyoruz. Çok şükür verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık ve ben inanıyorum ki ilerleyen süreçlerde çok iyi liseler kazanacaklar ve ülkede çok iyi yerlere gelecekler" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Taha Tekin'in velisi Fatma Tekin, oğlunun başarısında okulun, öğretmenlerin çok büyük katkısının olduğunu dili getirdi. Tekin, "Düzenli soru çözümleri vardı her derslerle ilgili yani kendisi de başarılı söz dinleyen disiplinli bir çocuk güzel geçti bu dönem. Önce onun istekleri ve yetenekleri doğrultusunda ilerleyeceğiz tabii ki, ileride güzel bir bilim adamı olmak istiyor" şeklinde konuştu.

500 tam puan alan öğrencilerden Cihangir Samed Sönmez, sınava her gün düzenli olarak evde çok çalıştığını söyledi. Sönmez, "Bir günü atlarsam öteki güne eklemeye çalıştım çünkü bazen aksilikler çıkabiliyordu böylelikle sınavda 500 puan aldım. Hiç dershaneye gitmedim. Okulda derslerimi iyi dinlemeye de çalıştım hocaların her kelimesini duymaya çalıştım çünkü her kelime sınava bir puan olabilir o yüzden okulda da derslerimi iyi dinledim ve hocalarımın da desteğiyle bu daha kolay olmuş oldu. İleride daha bir hedefim yok en iyisi olmaya çalışacağım onu da ileride düşünürüm" dedi.

2 yanlış yapan ve 492 puan alan Talha Durmaz, evde düzenli çalışarak kitapları her gün düzenli olarak okuyarak aksilik çıkmadan düzenli çalışmanın verdiği sonuç olduğunu söyledi. Durmaz, "Bir soruyu yaptım orada heyecanlanıp soruyu silip cevabı diğer şık yaptım yanlış çıktı. İlerdeki hedefim daha iyi olup yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Annemle ve babam bana bayağı yardımcı oldu ablam da ve bana emeği geçen tüm öğretmenlerime buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 boş ve 494 puan alan Taha Tekin ise, sınava hazırlanırken düzenli bir çalışma üzerine hazırlandığını belirtti. Tekin, "Ablamla, abilerim bana konuları anlattı onların çok yardım dokundu. Öğretmenlerimde çok iyi ders anlatıyorlardı onların da sayesinde bu başarıyı yaptım. Bu başarıda herkesin çok büyük katkısı var. Korktum heyecandan yapamadım bu soruyu çok fazla heyecanlandığım için o soruların yanlış çıkacağından korktum ve boş bıraktım. İlerdeki hedefim teknoloji ile ilgili bir meslekte olmak o yüzden kendimi şu an TEKNOFEST yarışmalarına hazırlıyorum" dedi.

1 yanlış ile tam puanı kaçıran ve 495 puan alan Erdoğan Umut Akay ise, düzenli çalıştım ve bu düzenli çalışmanın meyvesini aldıklarını dile getirdi. Akay, "İlk soru olduğu için heyecanlandım ve yanlış yaptım. Öğretmenlerin ve annem bana çok yardımcı oldu. Doktor olmak istiyorum ama önemli olan benim doktor veya öğretmen olmam değil mesleğimin en iyisi olman" şeklinde konuştu.