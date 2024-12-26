Diyarbakır'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel Ayini Düzenlendi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Mardin Dayrulzafaran Manastırı'ndan gelen Rahip Gabriel Akkurt tarafından yönetilen ayinde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi, ayine katılanlara "kutsanmış ekmek" ikramında bulunuldu.

Süryanilerin mum yakıp dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.

Akkurt, ayin sonrası AA muhabirine, Diyarbakır'da bulunmaktan ve bu ayini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hazreti İsa'nın doğumunu temsil eden doğuş ayini için bir arada olduklarını ifade eden Akkurt, "Bu doğuş bayramı bütün Hristiyanlara ve dünyaya bir ışıktır. Bütün dünyada bu savaşlar ve kötü eylemler bitsin. Kötü düşünceli insanların kalplerini yumuşatarak Allah'a dönmelerini diliyorum." dedi.

Ayine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.