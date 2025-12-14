Haberler

Diyarbakır'ın 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nde Örnek Hasta Odası tamamlandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da 2027 yılında hizmete girmesi planlanan Kayapınar Şehir Hastanesi'nde, örnek hasta odası tamamlandı ve incelemeye hazır hale getirildi. Hastanenin genel gerçekleşme oranı %72'ye ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şehir hastanesinde fiziki ilerleme ile birlikte iç mekan standartlarının da eş zamanlı olarak oluşturulduğunu belirtti. Asiltürk, "Örnek odanın tamamlanması, konfor, güvenlik ve modern sağlık hizmeti sunumuna ilişkin hedeflerimizi somut olarak görmemizi sağladı" dedi.

Tamamlanan örnek hasta odasının iki başlıklı olarak tasarlandığını ifade eden Asiltürk, odanın normal koşullarda tek kişilik, acil durumlarda ise iki hastaya hizmet verebilecek şekilde planlandığını kaydetti. Geniş ve ferah kullanım alanına sahip odada, yüksek hijyen standartlarına uygun malzemeler tercih edildi. Odada ayrıca modern aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri bulunuyor.

Asiltürk, teknik altyapı, çevre düzenlemesi ve diğer birimlerdeki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, hastanenin planlanan süre içerisinde hizmete açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı. Tamamlandığında hastanenin teknolojik donanımı ve kapsamlı hizmet kapasitesiyle Diyarbakır ve bölge halkına üst düzey sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
