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Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, A.Y. (50), M.S.D. (55) ve S.D. (65) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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