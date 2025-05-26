Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 11 Yaralı
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Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme kazada cip, beton pompa aracı ve işçi servisi minibüsü çarpıştı. Kazada toplam 11 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

1) DİYARBAKIR'DA 3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI; 11 YARALI

DİYARBAKIR'da cip, beton pompa aracı ve işçi servisi minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu, Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 21 AGL 534 plakalı cip, 72 AAV 701 plakalı beton pompa aracı ve 21 S 0771 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 11 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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