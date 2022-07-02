Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı
AA - Hasan Gündüz - Güncel
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bismil ilçesine bağlı kırsal Türkmenhacı Mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerin bir süre sonra rahatsızlanması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, 4 işçi Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedbir amacıyla müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Hasan Gündüz - Güncel