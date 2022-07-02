Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bismil ilçesine bağlı kırsal Türkmenhacı Mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerin bir süre sonra rahatsızlanması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, 4 işçi Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedbir amacıyla müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Hasan Gündüz - Güncel Güncel Haberler

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