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Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı

AA - Hasan Gündüz - Güncel
Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Türkmenhacı Mahallesinde pamuk tarlasında çalışan işçilerin bir süre sonra rahatsızlanması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, 4 işçi Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedbir amacıyla müşahede altında tutulan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

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