Diyarbakır'da Yoğun Sis: Uçuşlar İptal, Trafikte Görüş Mesafesi Birkaç Metreye Düştü

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmesine neden oldu. Havalimanında bazı uçuşlar iptal edilirken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji, bölgedeki sis ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle havalimanında bazı uçuşlar iptal edilirken, trafikte görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.

Diyarbakır'da geçen hafta etkili olan kar yerini sise bıraktı. Kent genelinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yoğun sis Diyarbakır Havalimanı'nda da etkisini gösterdi. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde ise gecikmeler yaşandı.

Meteorolojiden sis ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi.

Meteoroloji ayrıca, bölgede yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
