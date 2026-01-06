Haberler

Diyarbakır'da yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü, uçak seferleri aksadı

Diyarbakır'da yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü, uçak seferleri aksadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü ve hava trafiğini aksatarak bazı uçuşların iptal olmasına neden oldu.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde yoğun sis ve kırağı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Kentte etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 15 metreye düştüğü kent merkezinde sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, araç camları ile yeşil alanlar kırağı tuttu. Yoğun sis Diyarbakır Havalimanı'nı da olumsuz etkiledi. Bazı uçuşlar gecikirken, bazı seferler iptal edildi.

Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olmasının beklendiği, buzlanma ve don olayının görüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca gece ve sabah saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Bahçeli, Maduro'nun kaçırılmasını Karayip Korsanları filmine benzetti: ABD'nin yaptığı haydutluktur

Bahçeli, Maduro'nun kaçırılmasını gişe rekorları kıran filme benzetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

4-0'lık maçın önüne geçen an
Kapalıçarşı'ya yeni operasyon! 68 kişi gözaltında, 340 milyon TL'ye el konuldu

Kapalıçarşı'ya yeni operasyon! 340 milyon TL'ye el konuldu