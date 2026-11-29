Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DİYARBAKIR'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

Kent genelinde etkili olan sis ve yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bazı uçak seferleri ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı