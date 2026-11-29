Diyarbakır'da yoğun sis görüş mesafesini düşürünce bazı uçak seferleri ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve bazı uçak seferleri ertelendi. Kent genelindeki sis ve yağmur günlük yaşam ile ulaşımı olumsuz etkilerken sürücüler trafikte hızlarını düşürdü.
DİYARBAKIR'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.
Kent genelinde etkili olan sis ve yağmur, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bazı uçak seferleri ertelendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı