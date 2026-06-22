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Diyarbakır'da YKS'ye giren öğrenci ve ailelerine su ikram edildi

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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, YKS sınavına giren öğrenci ve ailelerine, Mehmed Reşid Efendi Vakfı'nın şartı gereği soğuk su dağıttı. İkram vatandaşlardan memnuniyetle karşılandı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenci ve ailelerine su ikramında bulundu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen vakıf şartı kapsamında gerçekleştirilen ve Mehmed Reşid Efendi Bin Osman Vakfı'nın yaz günlerinde soğuk su dağıtılmasına ilişkin vakıf şartı yerine getirildi.

Merkez Bağlar ilçesinde Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilere ve okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen ailelerine su ikram edildi.

Sınav heyecanının yaşandığı günde yapılan ikram, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vakıf medeniyetinin asırlardır süregelen iyilik ve paylaşma anlayışını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

YKS adaylarına yönelik soğuk su ikramı hizmetinin sınav takvimi kapsamında cumartesi ve pazar günleri boyunca devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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