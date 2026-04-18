Okulun bahçesine yıldırım düştü; 2 çocuk öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde yıldırım isabet eden ağaç altında bulunan iki çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde ilkokulun bahçesinde, 3 çocuğun altında bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Çocuklardan Serkan Yıldırım (13) ile Kasım Yıldırım (14) hayatını kaybetti, M.Y. ise ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürene M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
