Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar müdahale etti
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilde yaralanan bir kişi ile ilgili olarak polis ekipleri, 2 şüpheliyi tespit edip gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilde bulunan O.B.'nin yaralanmasıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel