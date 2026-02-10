Haberler

Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar müdahale etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilde yaralanan bir kişi ile ilgili olarak polis ekipleri, 2 şüpheliyi tespit edip gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilde bulunan O.B.'nin yaralanmasıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

