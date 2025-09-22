Diyarbakır'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel