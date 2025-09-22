Haberler

Diyarbakır'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün

Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.