Diyarbakır'da Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Umur Mahallesi'nde çıkan yangın, AFAD ve yerel itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Umur Mahallesi mevkisinde çıkan yangın, AFAD, Bismil, Hazro ilçeleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden sevk edilen itfaiye araçları, İl Jandarma Komutanlığı'na ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçlarla yapılan 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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