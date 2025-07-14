Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
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Diyarbakır'da bir evin odunluğunda çıkan yangın, park halindeki bir otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da odunlukta çıkan yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2'si itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134'üncü sokakta bir eve ait odunlukta yangın çıktı. Büyüyen alevler, odunluğun yanında park halindeki plakası öğrenilmeyen otomobile sıçradı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2'si itfaiye personeli 1'i gebe kadın 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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