Haberler

Diyarbakır'da yağış sonrası dere taştı, köprü su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da etkili olan yağışlar sonrası taşan dere, bir köprüyü su altında bırakarak ulaşımı aksattı. Ekipler, suyun tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da yağış sonrası dere taştı, köprü su altında kaldı

DİYARBAKIR'ın iki ilçesinde etkili olan yağış sonrası taşan dere nedeniyle bir köprü sular altında kaldı, ulaşım aksadı.

Çınar ve Dicle ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası dereler taştı, bir köprü sular altında kaldı. Dicle ilçesi kırsal Değirmendere Mahallesi ve Çınar ilçesi kırsal Yöndemli Mahallesi'nde yağış sonrası derenin taşması üzerine sel meydana geldi. Değirmendere Köprüsü'ndeki sel suları nedeniyle ulaşım durdu. Ekiplerin her 2 ilçede de suyun tahliyesi ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alizade'den Beren Saat'e gönderme

''Sen Bihtersin kendine gel'' sözleriyle eleştirdi
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Alizade'den Beren Saat'e gönderme

''Sen Bihtersin kendine gel'' sözleriyle eleştirdi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"