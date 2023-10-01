Diyarbakır'da yaban keçileri görüntülendi
Diyarbakır'da yaban keçileri görüntülendi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Makam Dağı'nda yaban keçileri görüntülendi.
Diyarbakır'da yaban keçileri görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Makam Dağı'nda yaban keçileri görüntülendi.
Ergani ilçesi Makam Dağı'nda sabah saatlerinde yerleşim yerine yakın alana gelen keçiler, sürü halinde otlandı. Orada bulunan vatandaş, otlanan keçileri cep telefonu kamerasıyla çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel