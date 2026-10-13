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Diyarbakır'da Veysi Çevik'in öldürülmesi davasında 4 tutuklu sanık tahliye edilmedi

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Diyarbakır'da 11 yıl önce arazide cesedi bulunan Veysi Çevik'in silahla öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanıkların savunmalarının ardından 15 Aralık'a ertelendi.

Diyarbakır'da 11 yıl önce arazide cesedi bulunan Veysi Çevik'in silahla öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar M.K, S.K, A.K. ve M.K. ile tutuksuz sanıklar M.K. ve R.K. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen maktulün annesi, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu, tutuksuz sanıklar ise beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini, Çevik ailesinin avukatı da sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

İddianamede, 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın aydınlatılması için özel çalışma grubu oluşturulmuştu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde 29 Ağustos 2015'te, arazide uzun namlulu silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Veysi Çevik'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca özel çalışma grubu oluşturulmuştu.

Daraltılmış baz çalışması ve çeşitli teknik yöntemlerle elde edilen verilerin analizi, ifade tutanakları ve olay yerinden elde edilen bulguların inceleme raporlarından yola çıkan ekip tarafından Çevik'in öldürülmesine ilişkin şüpheliler belirlenmiş, yakalanan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan M.K. ve R.K'nin tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA
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