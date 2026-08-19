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Bağlar'da sentetik ecza operasyonu: 1 tutuklama

Bağlar'da sentetik ecza operasyonu: 1 tutuklama
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 bin 776 sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 bin 776 sentetik ecza ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üstleri ve eşyaları arandı.

Aramada, 2 bin 776 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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