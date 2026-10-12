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Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti operasyonlarında 32 şüpheli işlem gördü

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Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti operasyonlarında 32 şüpheli işlem gördü
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Valiliğin açıklamasına göre, Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik operasyonlarda 57 bin 702 kök kenevir/skunk ile 2 bin 269 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 57 bin 702 kök kenevir/skunk, 2 bin 269 kilogram esrar, 42 uyuşturucu hap, 14 gram metamfetamin esrar ele geçirildi, 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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