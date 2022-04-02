Diyarbakır'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Kurtuluş Mahallesi Güneş Caddesi'nde şüpheli otomobil durdurulmak istendi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler, kovalamacanın ardından aracı terk ederek kaçmaya çalıştı.
Kovalamaca sonucu M.İ. (31) ve V.A. (19) yakalandı.
Zanlıların üst aramasında tabanca ve 30 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
AA / Hasan Gündüz - Güncel