Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 tutuklama

DİYARBAKIR'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 110 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-15 Şubat tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı çalışma yürütüldü. 1 haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 110 şüpheliden 33'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerleri hakkında işlem yapıldı. Ekiplerin aramalarında; 10 kilo 234 gram esrar ve türevleri, 313 gram kokain, 232 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 45 bin 464 sentetik ecza maddesi, hassas terazi, aparat, 2 tabanca, 2 şarjör, 54 fişek ile 299 kilo 150 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ /DİYARBAKIR,