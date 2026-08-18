Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından uyuşturucu getireceği belirlenen İran uyruklu şüpheli yakalandı. Yapılan iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde 596,37 gram eroin ele geçirildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce yurt dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İran uyruklu 1 şüpheli yakalandı.
Zanlının iç beden muayenesinde 83 kapsül halinde 596,37 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA