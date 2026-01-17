Mide ve bağırsaklarından 91 kapsül metamfetamin çıkan 2 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR'da otogarda gözaltına alınan ve götürüldükleri hastanede mide ve bağırsaklarında 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye farklı bir yöntemle uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Diyarbakır otogarında takibe alınan İran uyruklu 2 şüpheli, 14 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendirilince, hastaneye sevk edildi. Şüphelilerin çekilen tomografi görüntülerinde; mide ve bağırsak bölgelerinde yabancı cisimlere rastlandı. 3 gün süren kontrollerin ardından şüphelilerden, müdahaleyle 91 kapsül halinde 807,15 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.