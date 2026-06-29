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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 54,87 kilogram esrar ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 54,87 kilogram esrar ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
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