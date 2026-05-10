Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 38 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheliden 38'i tutuklandı. Operasyonda 184,1 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin ve 1755 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silvan merkezli, Lice, Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Ergani, Eğil, Bismil ve Çermik ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 184,1 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin, 1755 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan, firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
