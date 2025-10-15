Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 şüpheli yakalandı. 93 kilo uyuşturucu madde ve 47 adet Ectasy hap ele geçirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Diyarbakır ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 93 kilo uyuşturucu ve 47 adet Ectasy hap ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, Diyarbakır ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu satışı ve üretimi yaptıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı, operasyonlar neticesinde 51 kilogram skunk esrar maddesi, 42 kilogram esrar maddesi ve 47 adet Ectasy hap ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Çatışmalar yeniden başladı! Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de değişiklik

Takımın yeni yıldızının gözünün yaşına bakmadı
Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi

Havuz keyfi hayatını kabusa çevirdi! Kafa tabanına kadar ilerledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.