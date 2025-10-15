Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Şüpheli Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Diyarbakır ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 93 kilo uyuşturucu ve 47 adet Ectasy hap ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, Diyarbakır ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu satışı ve üretimi yaptıkları belirlenen 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı, operasyonlar neticesinde 51 kilogram skunk esrar maddesi, 42 kilogram esrar maddesi ve 47 adet Ectasy hap ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.