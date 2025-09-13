Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 269 Kilogram Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 269 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. 34 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde yapılan narkotik operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Lice ve Kulp'ta Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 269 kilogram esrar ele geçirdik. Toz esrar elde edilebilecek ham maddeyi imha ettik. 34 şüpheli zehir tacirini yakaladık. 18'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
