Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 42 kg toz esrar ve 65 kg skunk ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 42 kilogram toz esrar ve 65 kilogram skunk, ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya