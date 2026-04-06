Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 22 kilogram esrar ele geçirildi ve 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar yürütüldü.
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 22 kilogram esrar ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz