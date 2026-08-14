Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

DİYARBAKIR'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2'si çocuk 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen Bağlar ilçesinde yapılan çalışmada, şüphe üzerine durdurulan 1 şüpheli ile suça sürüklenen 2 çocuğun üzerinde arama yapıldı. Aramada 51 gram skunk, 89 sentetik ecza, 56 ecstasy, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 1 kurusıkı tabanca ve 29 fişek ele geçirildi. Aynı tarihte Yenişehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada ise 412 gram skunk ile 4 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si çocuk 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı