Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 34 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Diyarbakır'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 34 bin 360 uyuşturucu hap ve 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi. 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 34 bin 360 uyuşturucu hap, 2 kilo 260 gram kokain ve çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda takibe alınan bir takside ekiplerin yaptığı aramada, 34 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kentte uyuşturucu madde getireceğinden şüphelenilen bir şüphelinin üzerinde ekiplerin aramasında ise 2 kilo 260 gram kokain bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Son bir haftada düzenlenen 5 farklı operasyonda çeşitli miktarlarda esrar ve türevi ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
