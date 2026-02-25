Haberler

Diyarbakır'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 16 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında 60 kilo skunk, 4 kilo esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde 15-22 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheli hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca 60 kilo 873 gram skunk, 4 kilo 132 gram esrar, 55 gram metamfetamin, 93 sentetik ecza maddesi, 6 ecstasy, 2 hassas terazi, 1 uzun namlulu silah, 28 tabanca, 9 av tüfeği ve 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek

Otomotiv devinden bomba hamle! Yeni model Türkiye'de üretilecek
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara

Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi