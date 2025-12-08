Haberler

Diyarbakır'da "Mobil Sigara Bırakma Polikliniği" hizmete girdi

Diyarbakır'da 'Mobil Sigara Bırakma Polikliniği' hizmete girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da vatandaşlara ücretsiz sigara bırakma hizmeti sunan 'Mobil Sigara Bırakma Polikliniği' açıldı. Poliklinik, karbonmonoksit ölçümü, nikotin bağımlılığı testi, danışmanlık hizmeti ve ilaç desteği sunarak sigara bırakma sürecine yardımcı olacak.

Diyarbakır'da, "Mobil Sigara Bırakma Polikliniği" vatandaşlara ücretsiz sigara bırakma hizmeti sunmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde hizmete vermeye başlayan poliklinik, farklı zamanlarda ve kentin farklı noktalarda hizmet verecek.

Karbonmonoksit ölçümü, nikotin bağımlılığı testi, danışmanlık hizmeti ve gerekli görülmesi halinde vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği de sunacak olan poliklinik, uzman ekip tarafından oluşturulacak kişiye özel sigara bırakma planlarıyla da süreç takip edecek.

Mobil polikliniği yerinde inceleyerek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, tütünle mücadelenin her yerde ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini belirtti.

Birçok kişinin sigarayı bırakmak için istekli olduğunu ve mobil ekiplerin bu noktada önemli bir motivasyon sağladığını ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

"Sigara bağımlılığı hem bireysel hem toplumsal açıdan ciddi bir sağlık sorunu. Biz de bu nedenle hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Mobil Sigara Bırakma Polikliniği ile hem farkındalık oluşturuyor hem de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza anında destek veriyoruz. Amacımız daha sağlıklı, daha güçlü bir Diyarbakır. Tütün kullanımını azaltmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Hizmetten yararlanan vatandaşlar da sigara bırakma süreci hakkında bilgi alarak, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, sigara bırakmak isteyen vatandaşların ALO 171, ALO 184, Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) ve aile hekimlikleri üzerinden randevu alabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title