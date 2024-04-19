Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi

Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, baba-kız tarafından müzik dinletisi sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Ferhat Badur, kızı Yağmur ile keman ve klarnet dinletisi sundu.

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç'in de katıldığı etkinlik ilgi gördü.

Baba Bodur, AA muhabirine, Diyarbakır'da olmaktan mutlu olduğunu ve sahnede büyük destek gördüklerini söyledi.

Kızı Yağmur ile müzik enstrümanlarına sarıldıklarını dile getiren Badur, "Tek bir çocuğum var, onun vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Kızım ile birlikte aynı sahneyi paylaşmak bana gurur veriyor. Türkiye'nin farklı illerinde konserler verdik, müziği seviyoruz. Şu an tek dileğim kızımın, hayatında keman görmemiş kızlara örnek olmasıdır." dedi.

Yağmur Badur da 11 yıldır keman çaldığını ve yıllardır babasıyla aynı sahneyi paylaştıklarını hem konservatuvara hazırlandığını hem de keman eğitimi verdiğini söyledi.