Diyarbakır'da seyahat acenta temsilcileri ve rehberler bir araya geldi

Diyarbakır'da kentteki acenta temsilcileri ile tur rehberleri bir araya geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla merkez Sur ilçesindeki Vilayetler Evi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kentin turizminin gelişmesi ve yaşanılan sorunlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Burada konuşan Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, bölgenin daha iyi tanıtılması ve turizmin gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da son yıllarda birçok ülkenin dijital kampanyalarla tanıtımlar yaptığını belirtti.

Bu tanıtımların faydalı ancak yeterli olmadığını ifade eden Baturay, şunları kaydetti:

"İnanç turizminden gastronomiye, kültürel rotalardan ekoturizme kadar birçok boyutta farklı kitlelere seslenebilecek zenginliğe sahibiz. Bu çeşitlilik yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla değil, hikayelerle, yerel deneyimlerle ve bütünsel anlatılarla tanıtılmalı. Tanıtım bir vizyon işidir ancak uygulama sahadadır. Stratejik merkez ile yerel uygulayıcılar aynı dili konuşmadıkça etkili sonuç alınmaz. Bizler kentimiz ve bölgemiz için nasıl hareket edeceğimizi, neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize ve sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, acenta temsilcileri ile tur rehberleri katıldı.