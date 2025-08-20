Diyarbakır'da Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine giden tur minibüsü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilerek kaza yaptı. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ERZURUM'dan Mardin'in Midyat ilçesine giden tur minibüsü, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrildi. Kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Salat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Mardin'in Midyat ilçesine turistleri götüren, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AN 427 plakalı tur minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan minibüsteki Zeynep A. (33), Mine E. (34), Yasin Ö. (33), Kübra K. (23), Cemre K. (21), Engin M. (13) ve 5 aylık bebek yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

