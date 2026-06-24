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Diyarbakır'da Sulama Kanalları, Barajlar ve Göletlere Girmek Yasaklandı

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Diyarbakır Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek için sulama kanalları, barajlar, göl ve akarsular dahil tüm su alanlarına girmeyi yasakladı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da boğulma vakaların önüne geçilmesi amacıyla tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri, taşkın kontrol tesisleri ile benzeri tüm su alanlarına girilmesi yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, kent genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler ile akarsu ve benzeri su alanlarında meydana gelen boğulma olaylarında artış yaşanmakta olduğu bildirdi.

Özellikle çocukların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu üzücü olayların önüne geçilmesi, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Diyarbakır ili genelinde bulunan tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri, taşkın kontrol tesisleri ile benzeri tüm su alanlarında her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi, yüzülmesi ve serinleme amacıyla bu alanların kullanılması yasaklanmıştır" denildi.

Belirtilen yasaklara aykırı hareket eden kişiler hakkında, çocuklar bakımından ise velileri veya kanuni temsilcileri hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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