Diyarbakır'da trenin çarptığı yaya öldü
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tren yolundan karşıya geçmeye çalışan zihinsel engelli Mehmet Saçan'a tren çarptı. Hastaneye kaldırılan Saçan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Çarıklı Mahallesi mevkisinde, dün tren yolundan karşıya geçmek isteyen Mehmet Saçan'a, tren çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Saçan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saçan'ın zihinsel engelli olduğu öğrenildi.
