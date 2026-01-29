Haberler

Diyarbakır'da trafo yangını kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı kameraya yansıdı.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir trafoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. O anlar kamerayla kayda alındı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Sevenlerini korkutan görüntüye ilişkin sessizliğini bozdu