Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR'da otomobilin takla attığı kazada Şiyar E. öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı ve kaldırıma sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şiyar E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.